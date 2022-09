Enrico Letta, applauso dell'università parigina? Si prepara a riaccoglierlo

Gianluca Veneziani 16 settembre 2022 a

Per avere un giudizio imparziale sulla sua performance nel confronto con la Meloni, che cosa ha pensato di fare Letta? Si è rivolto a esperti di comunicazione indipendenti? Ha chiesto un parere a una commissione di analisti autorevoli ma da lui mai conosciuti? Macché, ha interpellato gli esperti di comunicazione dell'università parigina Sciences Po, la stessa in cui, per capirci, ha lavorato fino al marzo dello scorso anno, prima di essere richiamato in Italia per guidare il Pd, con gli esiti che sappiamo...

Ebbene, cosa gli hanno risposto i sui amici di Sciences Po? Suppergiù che Enrico Occhi di Tigre in video è stato un fenomeno e ha fatto un figurone: come riporta Repubblica, gli esperti francesi «hanno promosso a pieni voti il botta e risposta sul tema dei diritti. Ma più che altro è stato importante far passare il messaggio politico per cui la sfida vera del 25 settembre è a due, tagliando fuori Calenda e Conte».

Sembra la scena fantozziana in cui i dipendenti della Megaditta, per piaggeria, gridano «È un bel direttore!». Alla Sciences Po si apprestano così a riaccogliere Letta, ora che sarà scaricato da segretario del Pd. Bocciato per i pochi voti.