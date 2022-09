Hoara Borselli, la frase rubata di Enrico Letta: "Ha scoperto il Kamasutra?"

Hoara Borselli 16 settembre 2022 a

Letta avverte i suoi : «È importante usare tutte le posizioni più retrograde di Fdi».

(Corriere 14/09) Ohhh. Finalmente Enrico ha scoperto il Kamasutra!

*** De Magistris: «Dobbiamo colpire le grandi rendite finanziarie, patrimoniali e immobiliari con tasse di solidarietà».

(Corriere 14/09) Eh, sì. Sennò non ce la fai a radere al suolo questo Paese.

*** Ombre russe sul voto.

(La stampa 14/09) O americane?

*** Sergio Chiamparino: «Il Pd è coerente, Salvini no».

(La Stampa 14/09) L'importante in politica è dire sempre la stessa stupidaggine.

*** Calenda: «Non farò mai un accordo politico con la destra di Salvini e Meloni. Ma se ci fosse da sostenere un governo di unità nazionale, ci sarei».

(Fanpage 13 Settembre) Un uomo tutto d'un pezzo.

Quando dice mai è mai! Non ci sono santi.

*** Calenda a Di Maio: «Venditore di bibite, vergognati! Non ogni lavoro prepara per governare un Paese».

Di Maio: «Classista e razzista, alimenti la cultura del disprezzo».

(Il Giornale 13/09) Ma Di Maio non era quello dei Taxi del Mare?

*** Di Maio: «Impegno civico unica coalizione che può battere Giorgia Meloni».

(Tg5 13 Settembre) Per ora stanno 25 a 1, ma vedrai che rimonta!

*** Ilaria Borgonovo: «Con Onlyfans arrivo fino a 10mila euro al mese. C'è anche chi mi paga con il reddito di cittadinanza».

(Il Giorno 14/09) Vedi che era importante il Rdc!

Sennò Ilaria come faceva?

*** Calenda: «Avanti con Draghi preIr 7 I al; ` mier. Destra divisa, non governerà».

(Il Mattino 14/09) Ci mancherebbe che stavolta governi chi vince le elezioni! Sarebbe un golpe.

*** Franceschini: «Il vento è cambiato, la rimonta è possibile. Meloni come Le Pen».

(Repubblica 14/09) Beh, sì. 15 punti di distacco non sono mica tanti!

*** Provenzano: «Imporremo il nostro pensiero...

» (Il Giornale 14/09) Questo è un tipo tosto. Neppure Orwell seppe fare di meglio!

*** Letta: «Meloni premier è un pericolo per l'Italia. La destra vuole dirci chi amare e in cosa credere».

(Fanpage 14/09) È un programma comunista, non capisco perché non piaccia alla sinistra.

*** Calenda, con un governo Meloni potreste collaborare? «No, perché sarebbe un governo fallimentare, diviso su tutto, che deraglierebbe nel giro di 6 mesi al massimo».

(Messaggero 14/09) Antifascismo ferroviario.

*** Lo chef Teutonico per risparmiare sulla bolletta: «Ci salverà il petto di pollo cucinato nella lavastoviglie». (Repubblica 14/09) Poi ci saranno pazzi irresponsabili che lo cucineranno sui fornelli.