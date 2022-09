Maria Elena Boschi: "Sondaggi? No, sensazioni", la soffiata sull'esito del voto

17 settembre 2022 a

"Finiremo davanti a Forza Italia". Maria Elena Boschi ne è sicura: il Terzo Polo formato da Azione e Italia Viva si piazzerà un passo avanti al partito di Silvio Berlusconi. La riprova? "Le sensazioni". Sì, perché la deputata, ora che i sondaggi non sono pubblicabili, può fare riferimento solo a quelle. Secondo la Boschi, intervistata dal Messaggero, molti voti arriveranno dai delusi: "I moderati non possono consegnare il proprio voto alla Fiamma. E i riformisti non possono finire grillini o con la sinistra di Fratoianni. Raccoglieremo da entrambi gli schieramenti. Puntiamo a un buon risultato nel 2022, ma la scommessa è appena all’inizio: il nostro progetto non sono i 100 metri ma una maratona".

"La pensiamo come il Cav". La Boschi spariglia: dopo il voto, cambia tutto?

Come già ribadito da Matteo Renzi, il Terzo Polo spera di ottenere nelle città principali la doppia cifra. Un'impresa che il leader di Iv aveva già tentato, invano. In ogni caso la deputata sembra tranquilla, confidando in un crollo di Lega e Forza Italia: "Se hanno i numeri, che governino. Se non hanno i numeri - prosegue senza considerare che la volontà del premier è un'altra -, che governi Draghi". Nonostante la distanza con FdI e il centrodestra sul presidenzialismo, la Boschi non esclude la possibilità di lavorare insieme sulle riforme. "Queste - spiega - si scrivono insieme, maggioranza e opposizione come abbiamo fatto noi nel 2014 perché sono le regole del gioco che riguardano tutti".

In quei "tutti" ci sono anche il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle. Forze politiche protagoniste di un colpo di scena, almeno per la Boschi: "I dem si alleeranno di nuovo con i Cinque Stelle. È scritto. E noi saremo orgogliosamente equidistanti da Meloni e Salvini e da Conte e Fratoianni".