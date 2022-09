Zona Bianca, Salvini ad alzo zero contro Draghi: "Gravissimo. Se sa, parli"

19 settembre 2022 a

Dopo il bagno di folla a Pontida, Matteo Salvini, ospite di Zona Bianca, su Rete 4, attacca il premier. «Draghi se sa parli, se dice che c'è gente corrotta e pagata, pupazzi prezzolati. Io sono pagato dagli italiani, sono a processo per aver difeso i confini italiani dai clandestini stranieri.

Sono parole gravi. Se sa che qualcuno è corrotto da potenze straniere, è pupazzo o al soldo di potenze straniere... è gravissimo. Se il premier sa che qualche politico o giornalista o imprenditore è pagato allora vada fino in fondo. Sennò che figura ci fa l'Italia? Draghi fai nomi e cognomi».

Il leader della Lega è poi tornato a parlare anche delle sanzioni alla Russia: «Le sanzioni contro Mosca più che fermare la Russia e mettere in ginocchio Putin le stanno pagando gli italiani. L'Europa? Dovrebbe proteggere gli italiani». Poi ha ribadito che «La collocazione internazionale dell'Italia con i Paesi liberi, democratici e occidentali non cambia e non cambierà mai, per quello che mi riguarda».