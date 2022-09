Lorenzo Pregliasco rivela: "Il voto in Sicilia avrà effetti sulle Politiche"

21 settembre 2022 a

Il silenzio sui sondaggi si fa sentire. Voci e indiscrezioni si rincorrono in queste ore per decifrare segnali e indizi su cosa si sta muovendo dietro le quinte dei partiti. I sondaggisti, come è giusto che sia restano in silenzio, ma di fatto annusano l'aria per capire quale potrebbe essere lo scenario di domenica sera.

Il voto ormai è vicino e di fatto, salvo bombe dell'ultim'ora, i giochi potrebbero essere già fatti. Ma c'è una variabile che potrebbe cambiare e non di poco l'esito delle urne. Questa variabile si chiama Sicilia. Ben 4,8 milioni di siciliani nelle stesse ore in cui saranno impegnati per il voto delle politiche dovranno anche esprimere il loro voto per il rinnovo del consiglio regionale e per il presidente della Regione. Gli ultimi sondaggi prima del silenzio davano in vantaggio il candidato di Forza Italia, Renato Schifani.

A questo punto va fatta una riflessione: in Sicilia il voto per le Regionali potrebbe camminare di pari passo con quello delle politiche. E a rendersene conto è anche Lorenzo Pregliasco che di fatto su Twitter scrive: "Domenica si vota anche per le Regionali in Sicilia. Una regione di 4,8 milioni di abitanti. Potrebbe avere qualche (piccolo) effetto sui dati delle Politiche al Sud". Insomma la variabile Sicilia potrebbe pesare sulle politiche con esiti del tutto imprevedibili.