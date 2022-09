L'aria che tira, Bellanova accusa conte: "Bestialità, come ci hanno aggrediti"

22 settembre 2022 a

Teresa Bellanova, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 22 settembre risponde agli attacchi del leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte sul reddito di cittadinanza. "E noi faremmo la guerra ai poveri? È proprio una bestialità", tuona l'ex ministro di Italia Viva. "Quelli come me, che la povertà la conoscono, sanno che i poveri non si aiutano distribuendo un po' di assistenzialismo e poi lasciandoli nella solitudine più nera", attacca la Bellanova. "I poveri si aiutano con misure specifiche, noi continuiamo a dire che per quanto riguarda le persone più fragili vanno aiutate con strumenti che devono rispondere anche in termini di prossimità perché i poveri di tutte le città, i senza fissa dimora, quelli che nessuno vede", aggiunge, "non prendono il reddito di cittadinanza perché nessuno è in grado di andarli a trovare".

Qui l'intervento di Teresa Bellanova a L'aria che tira

Quindi si rivolge al leader pentastellato: "A Conte dico che alcuni di noi hanno la scorta grazie alla rabbia sociale che loro hanno alimentato e a come ci hanno aggrediti, non solo sul reddito di cittadinanza. Può dire a Conte che il gasdotto Tap è stato realizzato perché persone come me ci hanno messo la faccia". La "rabbia sociale c'è", conclude la Bellanova, "il problema è anche dove la indirizzi".