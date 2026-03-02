Roma, non si fermano all'alt e travolgono un'altra auto: sterminata una famiglia

Sono tre le vittime dell'incidente avvenuto in via Collatina a Roma e provocato da un'auto in fuga da un posto di controllo al Quarticciolo. Si tratta di madre, padre e figlio. A bordo dell'auto che ha invaso la corsia opposta impattando con la macchina su cui viaggiavano le vittime c'erano tre sudamericani, che sono stati arrestati con l'accusa di omicidio stradale. Secondo una prima ricostruzione, tutto ha avuto inizio quando una pattuglia ha intimato l’alt a un veicolo nella zona del Quarticciolo, a Roma.

Il conducente, invece di fermarsi al controllo, ha accelerato. Da quel momento è partito un inseguimento protrattosi per diversi chilometri. Nel corso della fuga l’auto avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, finendo per schiantarsi frontalmente contro una vettura che procedeva regolarmente nel senso contrario di marcia. L’impatto, violentissimo, è avvenuto all’altezza di Via Collatina all'altezza del numero civico 661. A bordo dell’auto colpita viaggiavano tre persone della stessa famiglia, marito e moglie, di 70 e 64 anni, deceduti sul colpo, e il figlio di 41 anni, trasportato in condizioni gravissime al Policlinico Umberto I, dove è morto poco dopo il ricovero. Durante l’inseguimento si era affiancato anche un equipaggio dell’Arma dei Carabinieri, che poi ha perso il contatto con il mezzo in fuga.