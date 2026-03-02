Libero logo
Roma-Juve, il retroscena di Spalletti: "Ho mostrato un video in sogliatoio"

di Lorenzo Pastuglialunedì 2 marzo 2026
La Juventus riesce a strappare un punto prezioso nella trasferta di Roma, evitando il tracollo dopo essere stata in svantaggio 3-1 contro i giallorossi, grazie al gol in pieno recupero di Federico Gatti. Nonostante il pareggio, Luciano Spalletti non appare completamente soddisfatto della prestazione dei suoi, come ha spiegato nel corso di un’intervista a La Domenica Sportiva sulla Rai.

Il tecnico, a riguardo, ha raccontato un curioso retroscena legato alla preparazione della gara: “Nell’ultima riunione abbiamo guardato alcune situazioni — ha detto — Ho detto loro 'Oggi vi ho fatto fare dai match analyst un video di una squadra che gioca come vorrei che giocassimo. Guardate che mi basta anche non arrivare a quel livello, prendere qualcosa di meno perché abbiamo preso una squadra top in Europa, nel mondo. Ci deve dare delle linee guida, ma basta prendere l’idea’. E gli ho fatto vedere le loro migliori azioni, montate da Riccardo Scirea e dal suo staff. La squadra che a me piace più di tutti è quella che mi hanno fatto vedere fino ad un certo punto. Mi hanno entusiasmato e pensavo di riproporre delle cose bellissime”.

Spalletti ha ammesso di aver creduto che i suoi giocatori potessero fare di più: “La mia illusione è che a un certo momento la squadra potesse decollare, giocava benissimo, si sentiva protagonista di giocare un bel calcio fatto di qualità, sostituzione nei ruoli, vedevo una crescita e una potenzialità ancora superiore — ha proseguito l’ex allenatore del Napoli — Poi invece ci è entrato di mezzo delle situazioni che ci hanno creato difficoltà, non siamo stati bravi a portare a casa delle partite, siamo stati sfortunati. Ma questa reazione su questo campo è sintomo di teste sane e professionisti veri che si coinvolgono nella situazione”.

Infine, il tecnico ha sottolineato il carattere mostrato dai giocatori: “Una gara del genere con questa pesantezza e avere queste reazioni — ha concluso — ho avuto la conferma di quello che penso di questi giocatori intelligenti e dei professionisti seri e hanno anche un carattere. Vai alla ricerca di frasi bellissime per cercare una reazione, ma se non ci mettono del loro diventa difficile fare un risultato così”.

