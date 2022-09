Carlo Calenda, "dove ha preso il 30%": un dato sconvolgente

27 settembre 2022 a

Il terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi ha ottenuto un buon risultato elettorale, anche se ha fallito l’obiettivo dichiarato della doppia cifra e quindi del sorpasso a Silvio Berlusconi, che con Forza Italia si è difeso molto bene. Per Calenda e compagni ci sono però indicazioni importanti da cui ripartire: innanzitutto il terzo polo è stato la forza politica più votata dai giovani.

Poi al Nord è andato particolarmente bene, soprattutto a Milano: Giulia Pastorella, candidata all’uninominale della Camera a Milano centro e vicepresidente di Azione, ha ottenuto il 23% ed è arrivata alle spalle solamente del Pd. “Ci assestiamo al 10% nei quartieri esterni e arriviamo al 30 in centro - hanno esultato i responsabili locali di Azione e Italia Viva - alcuni seggi in varie circoscrizioni ci vedono primo partito, confermando che la città è il laboratorio politico italiano per eccellenza”. Il dato sull’intera città di Milano è superiore al 16%, in pratica più del doppio della media nazionale.

Il Pd si è confermato il primo partito con il 26% delle preferenze, mentre Fratelli d’Italia è salito al 18,9%. Male invece la Lega, che è affondata al 6,8%, e il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte che non riesce a raggiungere il 7%. “Il risultato a Milano - ha dichiarato il sindaco Beppe Sala - per quanto riguarda la mia parte politica non è buono, è molto buono. E non è vero che siamo la coalizione della Ztl, perché siamo andati bene anche in periferia”.