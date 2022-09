Giorgia Meloni e Salvini, il faccia a faccia: cosa sta succedendo

28 settembre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni e Matteo Salvini si incontreranno oggi pomeriggio 28 settembre negli uffici del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari del centrodestra. Non sarà invece presente alcun esponente di Forza Italia al faccia a faccia tra la leader di FdI e il segretario della Lega. Il leader azzurro, Silvio Berlusconi in questo momento si trova ad Arcore ma non è escluso che possa sentirsi telefonicamente con gli alleati. Ieri 27 settembre, la Meloni ha ricevuto negli uffici del partito Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia. Anche lui si trova con il Cavaliere a Villa San Martino.

L'incontro tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, il primo dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni, servirà per fare il punto sui prossimi passi che la coalizione deve affrontare, come l'elezione dei presidenti della Camera e del Senato, e stabilire il metodo per la definizione della futura squadra di governo. Con ogni probabilità i due leader oltre al metodo per stabilire la formazione dell'esecutivo parleranno anche dei nomi dei papabili ministri.

A dimostrazione che il clima tra gli alleati è sereno la Meloni, in riferimento ad alcune ricostruzioni giornalistiche - La Stampa e La Repubblica - secondo le quali la presidente di FdI avrebbe posto un veto sulla presenza di Salvini al governo in incarichi chiave, ha chiarito:"Trovo abbastanza surreale che certa stampa inventi di sana pianta miei virgolettati, pubblicando ricostruzioni del tutto arbitrarie. Si mettano l'anima in pace: il centrodestra unito ha vinto le elezioni ed è pronto a governare. Basta mistificazioni".