Sondaggio Ghisleri, le cifre che fanno esplodere il Pd: cosa accadrà dopo Letta

Cosa ne sarà del Pd? È una delle questioni che fa discutere di più dopo il pessimo risultato delle elezioni del 25 settembre. Enrico Letta ha convocato il Congresso la settimana prossima, anticipando però che non si candiderà come segretario. La domanda quindi è: chi ci sarà dopo di lui? Stando a un sondaggio di Euromedia Research, che ha svolto l'indagine per Porta a Porta, a giocarsela sarebbero il presidente e la vicepresidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

La rilevazione conta da una parte gli elettori del Pd e dall'altra tutti gli elettori. A sorpresa, la Schlein avrebbe più consensi di Stefano Bonaccini tra gli elettori democratici. Si tratta di una sorpresa perché Schlein non è iscritta al Pd e ha corso nella lista democratici e progressisti da indipendente. Il governatore emiliano invece, tesserato doc al Pd, raccoglie più consensi della sua vice tra tutti gli elettori.

Guardando i numeri, questa differenza è piuttosto evidente: Schlein ha il 26,1% dei consensi tra gli elettori Pd, Bonaccini il 22,9%. Passando a tutti gli elettori in generale, invece, il governatore raccoglie più preferenze (16,9%) della vice (12%). Numeri più bassi per gli altri candidati. Subito dopo i due favoriti c'è Francesco Boccia, che tentò la corsa alla segreteria nel 2017, e che ottiene il 4,6% nel Pd e il 6,4% fuori. A seguire Paola De Micheli, ex ministra delle Infrastrutture nel Conte II, che raccoglie solo il 5,7% dei consensi tra gli elettori Pd e il 4,7% fuori.