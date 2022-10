Giorgia Meloni, Bruno Vespa la avverte: "Questo è il suo primo vero test"

01 ottobre 2022 a

Dopo il trionfo alle elezioni del 25 settembre, per Giorgia Meloni è già tempo di rimboccarsi le maniche. Soprattutto perché la crisi energetica sta mettendo a dura prova il nostro Paese. Il primo test per la leader di Fratelli d'Italia, infatti, ha a che fare proprio con il caro bollette. Parlando del suo modo di affrontare il momento post-elettorale, Bruno Vespa sul Giorno ha scritto: "Ha rivestito immediatamente il ruolo di candidata a palazzo Chigi in un modo che non ha precedenti nella storia repubblicana. Niente festeggiamenti per la vittoria. Mai successo. Nessuna intervista. Idem. Pochi e meditati messaggi via social, come quelli di ieri contro l’annessione alla Russia di quattro regioni ucraine e l’appello all’opposizione per dimenticare i miasmi della campagna elettorale perché 'questo è il tempo della responsabilità'".

La questione energetica, comunque, è al primo posto nei pensieri della Meloni. Anche perché l'Italia è uno dei Paesi più in difficoltà al momento. "E' messa peggio di tutti. Favoriti dal loro isolamento energetico rispetto al gas russo e alla forte presenza di energie rinnovabili, dalla primavera scorsa spagnoli e portoghesi hanno avuto il permesso dall’Une e agire di testa propria e pagano il gas meno della metà di noi. Il resto lo mette lo Stato. In Francia si son portati avanti fin da febbraio", ha scritto il conduttore di Porta a Porta.

Vespa ha ricordato anche una delle ultime cose che la Meloni gli disse alla vigilia delle elezioni, e cioè che se l'Europa non avesse provveduto a scindere il prezzo del gas da quello elettrico, allora si sarebbe mossa da sola. Tuttavia, potrà farlo solo tra un mese. Nel frattempo cosa succede? "Francia e Germania si sono messe d’accordo per incamerare i superprofitti energetici. Perché da noi ci si prova inutilmente? E intanto, perché non rateizzare seriamente il pagamento delle bollette per evitare o che non vengano pagate o che mandino in rovina aziende e famiglie?", ha chiosato il giornalista.