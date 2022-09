Porta a Porta, Fitto massacra il grillino: "Ma capisci quel che dici?"

29 settembre 2022 a

a

a

A Porta a Porta a commentare il risultato del voto c'è anche il grillino Michele Gubitosa. Il pentastellato nel corso del suo intervento ha detto nqualcosa che ha fatto scoppiare un vero e proprio pandemonio su twitter. A finire nel mirino dei telespettatori attivi sui social sono state le sue parole su come sistemare la crisi economica che sta investendo il Paese e che sta abbattendo il potere di acquisto delle famiglie italiane. Gubitosa avrebbe affermato che occorre fare nuovo debito: "Servono subito 100 miliardi, qui non se ne esce con 20,30 o 40 miliardi".

Dopo questa frase già in studio si è scatenato un inferno. Raffaele Fitto di Fratelli d'Italia ha subito sistemato Gubitosa: "Ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? Di quello che significa fare debito per altri 100 miliardi? Forse lei non si rende conto di ciò che dice". Ma è sui social che il grillino è stato letteralmente massacrato: "Ritirati", "I miliardi ti sembrano noccioline?", "Ma cosa ha detto? Debito di 100, 200 miliardi?".

Insomma i telespettatori che hanno seguito la puntata di Porta a Porta non hanno gradito il piano del pentastellato per arginare la crisi. Insomma gli hanno velatamente consigliato di ripassare un po' di economia. Una serata "no" quella di Gubitosa che ha dovuto fare i conti con gli ospiti presenti in studio che a fatica hanno tentato di farlo tonare sul pianeta Terra.