Meloni, il "pizzino" degli alleati che può stravolgere il governo: si dice che...

03 ottobre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni ha ricevuto le liste degli alleati, si tratta dei nomi che Lega e Forza Italia vorrebbero piazzare nella nuova squadra di governo. Elenchi che sono stati ricevuti e visionati dalla leader di Fratelli d’Italia, che al tempo stesso non si è però espressa: considerando pure la lista del suo partito, la Meloni è infatti attesa da scelte non facili, dato che nel centrodestra i candidati a ruoli di governo sono parecchi.

"Consiglio prudenza". La Meloni gela Molinar, cosa c'è davvero dietro a questa frase

Può aiutare il fatto che Forza Italia sembra avere le idee molto chiare: il capo-delegazione all’esecutivo sarà Antonio Tajani, che secondo il Corriere della Sera “avrà certamente la responsabilità di un ministero di peso, gli Esteri o gli Interni, o forse anche la Difesa, se non dovesse andarci un esponente di FdI”. Poi ci sono Anna Maria Bernini e Licia Ronzulli, che sembrano essere abbastanza sicure di entrare a far parte della squadra della nuova premier. Per il Corsera è “solida” anche la candidatura di Alessandro Cattaneo, mentre si sarebbe “indebolita” quella di Paolo Barelli, considerato il braccio destro di Tajani.

"Senza, il governo non lo fai": Colombo, una profezia da incubo sulla Meloni

Per quanto concerne la Lega, innanzitutto c’è da capire quale ruolo giocherà Matteo Salvini: “Se fosse vicepremier - scrive il Corsera - potrebbe avere una tribuna anti Ue al ministero dell’Agricoltura, mentre resta un’opzione il ministero del Lavoro”. Posti di rilievo dovrebbero poi spettare a Edoardo Rixi, Gian Marco Centinaio e Erika Stefani. Occhi puntati anche su Giulia Bongiorno, che aspira alla Giustizia: in alternativa potrebbe essere indirizzata verso la Pubblica amministrazione.