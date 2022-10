Omnibus, Castelli e il pizzino a Salvini: "Il piano della corrente-Bossi"

05 ottobre 2022 a

Roberto Castelli ai micrifoni di Ominibus su La7 parla del futuro della Lega. Un futuro, quello del Carroccio, che di fatto potrebbe trovare una virata di nuovo verso Nord. Almeno questo è l'obiettivo del Comitato fondato da Umberto Bossi di cui fanno parte leghisti di peso come Ciocca, Grimoldi e lo stesso Castelli.

Una corrente all'interno della Lega che cerchi di riavvicinare il partito al Nord e che di fatto sappia rilanciare le ambizioni del Carroccio nel suo territorio d'origine. Umberto Bossi su questo punto è molto determinato e Castelli non nasconde i piani per il futuro: "Questo Comitato è una risposta a quegli elettori della Lega che vogliono un partito più vicino al Nord.

Lo spostamento verso una dimensione nazionale della Lega non dico che sia un errore, ma di certo ha allontanato il Carroccio dal suo territorio. Non lo penso solo io ma migliaia di elettori della Lega". E in questa mossa del Carroccio c'è anche un filo rosso costante che unisce la politica e i programmi della Lega in tutti questi anni: l'autonomia. E Castelli su questo afferma: "Riportare il tema dell'autonomia nell'agenda politica, ecco a cosa serve il Comitato del Nord di Umberto Bossi".