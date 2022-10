Controcorrente, Casini: "Meloni è intelligente e responsabile ma..."

05 ottobre 2022 a

Si parla della vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni da Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 5 ottobre, e Pier Ferdinando Casini, ospite in studio la elogia: "Giorgia Meloni ha vinto le elezioni in modo travolgente", premette. "Meloni che è una persona intelligente, capisce le difficoltà che ha davanti e si comporta da persona responsabile, ma come risponderà il governo a queste sfide?".

In questo senso, prosegue Casini, "è inevitabile che" la leader di Fratelli d'Italia si affidi a Mario Draghi, è lui che ha negoziato i problemi in Europa e domani saranno sul suo tavolo".

Quindi interviene Ernesto Galli della Loggia: "La Meloni si sta muovendo nel solco della prassi di tutte le democrazie, c'è un cambiamento di immagine, personalità discreta, ha dato ordine nel suo partito di tenere un basso profilo". E Alessandro Giuli aggiunge che "quando si prende il 26 per cento è per governare e non per abbattere il sistema". La leader di Fratelli d'Italia, conclude, "sta lanciando il messaggio 'siamo pronti a dimostrare che sappiamo governare'".