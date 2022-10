Meloni, i tedeschi tentano il "golpe": "Non è troppo tardi"

05 ottobre 2022 a

a

a

"Tre eurodeputati tedeschi ora vogliono impedire a Giorgia Meloni di diventare la prossima presidente del Consiglio", scrive il quotidiano Die Welt, aggiungendo che però la leader di Fratelli d'Italia è stata votata e questo è "un fatto" da accettare. I tre sono Katarina Barley del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Daniel Freund dei Verdi e Moritz Koerner del Partito liberaldemocratico (Fdp). Gli eurodeputati in questione hanno mandato una lettera al presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, invitandolo a esercitare pressioni su Forza Italia affinché non partecipi alla formazione dell'esecutivo con FdI e Lega e renda quindi impossibile un governo di centrodestra a guida Meloni. "A dispetto del sostegno del Partito popolare europeo per Forza Italia, non è tardi per impedire che l’Italia abbia l’estremista di destra Giorgia Meloni come capo di governo", scrivono.

Secondo i tre, un governo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia sarebbe, infatti, di estrema destra e contrario ai valori dell'Ue. Per raggiungere lo scopo, Weber dovrebbe minacciare FI, parte del Ppe, di espulsione dai popolari europei qualora componesse il governo con estremisti di destra e leghisti. Una presa di posizione gravissima e senza precedenti.

Tanto che lo stesso Die Welt osserva che si dovrebbe "iniziare ad accettare" l'esito delle elezioni del 25 settembre "per il bene della democrazia". La lettera di Barley, Freund e Koerner a Weber è "sintomatica di come si discute in Germania del risultato" del voto, ossia "con un misto di negazione della realtà e volontà di farsi un nome". Tuttavia, "che vi piaccia o no: Giorgia Meloni ha vinto le elezioni" in coalizione con Lega e FI. E questo significa che "gli italiani hanno deliberatamente optato per questo governo, anche se gli eurodeputati tedeschi non riescono a immaginarselo". Ed evidentemente non lo vogliono.