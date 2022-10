Guido Crosetto, duro sfogo sulla squadra di governo: "Leggo pettegolezzi..."

06 ottobre 2022 a

a

a

Guido Crosetto non le manda a dire. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia di fatto si sfoga su Twitter sulle indiscrezioni che in queste ore arrivano sulla composizione del governo. Nel totonomi la sua posizione oscilla tra quella di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e quella di ministro della Difesa. Nelle ultime ore poi il suo nome è stato accostato anche alla poltrona di ministro per lo Sviluppo Economico. Ma ora Crosetto vuole chiudere le porte alle indiscrezioni sul suo conto e soprattutto sulla formazione del governo Meloni. Su Twitter lo sfogo è di quelli pesanti: "Leggo ricostruzioni, pettegolezzi, totonomi, indiscrezioni e mi chiedo come dovrebbe essere l’informazione in un momento nel quale, semplicemente, non ci sono notizie, perché c’è riflessione, ragionamento, confronto, consapevolezza del periodo economico e sociale in corso".

E su questo punto è intervenuta anche ieri Giorgia Meloni che ha affermato di non volere nomi nella squadra di governo che non siano all'altezza del compito. E questo governo che dorvà nascere probabilmente entro fine mese ha un obiettivo chiaro: dare risposte sul caro-energia che sta letteralmente divorando le tasche degli italiani. Da settimane infatti il portafogli delle famiglie e degli imprenditori è schiacciato dai costi delle bollette dell'energia elettrica e il nuovo esecutivo dovrà trovare una soluzione che possa arginare la tempesta perfetta che si attende per l'autunno e per l'iverno.