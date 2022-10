L'Aria che tira, Gianfranco Rotondi: "Rottura Meloni-Draghi? Cosa c'è dietro"

06 ottobre 2022 a

"La Meloni ieri in un incontro di Fratelli d'Italia ha detto due cose: che questo vertice europeo in programma è un fallimento annunciato e che il Pnrr è pieno di ritardi. Due cose che avrebbero fatto arrabbiare molto Draghi": Myrta Merlino ha chiesto un chiarimento al suo ospite a L'Aria che tira, Gianfranco Rotondi. Che quindi ha replicato: "Non vedevo l'idillio prima e non vedo la rottura adesso, sta avvenendo una ordinata transizione tra il governo uscente e il governo entrante. E avviene tra due persone civili e professionali come Mario Draghi e Giorgia Meloni".

Il problema, secondo il leader di "Verde e Popolare", è che "adesso la professionalità in politica e nel nostro Paese è diventata una notizia, perché abbiamo alle spalle 10 anni in cui si è martellata la professionalità dei politici. Così abbiamo dimenticato che ci si può scambiare le consegne con civiltà, sorridendo, continuando la collaborazione nell'interesse del Paese e mantenendo anche delle distinzioni, che ovviamente ci sono: la Meloni è stata il capo dell'unica opposizione parlamentare al governo di Draghi".

Parlando dei ritardi del Pnrr, invece, Rotondi ha smorzato i toni e ha spiegato: "Ovviamente la narrazione giornalistica supera la realtà. Perché la Meloni ha fatto solo un battuta, tra l'altro condivisa da tutti gli osservatori interni e internazionali. Ci sono dei ritardi non imputabili al governo Draghi. Il fatto è che in Italia dall'avvio alla realizzazione di un progetto passano anni, al Sud come al Nord, e la preoccupazione del rallentamento è nelle cose. Non era una critica della Meloni a Draghi".