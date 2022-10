L'aria che tira, Furio Colombo incorona Meloni: "Quale sarà il suo governo"

04 ottobre 2022 a

a

a

Furio Colombo è intervenuto in collegamento a L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino, per commentare l’attualità politica. Impossibile non partire dalla metafora che ha utilizzato qualche giorno fa per descrivere il momento che sta attraversando Giorgia Meloni, alle prese con lo studio dei dossier più urgenti e soprattutto con la formazione del nuovo governo.

"Noto criminale di guerra": frase-choc dalla Merlino, si scatena la rissa | Video

“Gli aspiranti ministri sono come i Proci alla corte di Penelope - ha dichiarato Colombo - perché allo stesso modo tentano di sfruttare l’occasione, di forzare la presunta debolezza di Penelope e di passare dalla convivenza felice alla condivisione del potere. Nessuno di loro però mi sembra portatore di un’idea che sia tollerabile con la situazione che stiamo vivendo: nessuno sembra avere idea del fatto che siamo in guerra e che questo cambia in modo drastico e drammatico la realtà di tutti i giorni. Nessuno sembra aver colto la raccomandazione di Kissinger, secondo cui la Russia sta perdendo la guerra, e questo fa impazzire i putiniani nostrani”.

"Meloni e Draghi? Cosa sta succedendo davvero": FdI, Delmastro vuota il sacco | Video

Alla fine il governo della Meloni potrebbe risultare più “draghiano” di quello che si immagina, proprio per far fronte a una situazione molto difficile: “La Meloni sembra la sola che si renda conto della gravità e della pericolosità del momento e quindi della necessità di essere pratici e pronti ad adottare tutte quelle misure che potrebbero anche contraddire cose dette in campagna elettorale”.