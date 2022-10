L'aria che tira, Umberto Bossi? "La verità sul Comitato": un 'pizzino' a Salvini

05 ottobre 2022 a

L’iniziativa di Umberto Bossi di costituire il Comitato del Nord non è per indebolire la Lega di Matteo Salvini, ma al contrario per aiutarla a recuperare la fiducia della base elettorale. A spiegare bene l’idea del Senatur è stato Angelo Ciocca: l’europarlamentare leghista è intervenuto a L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino.

“Io penso che la Lega debba leggere un malessere, che è sia interno che esterno - ha esordito Ciocca - quello esterno è stato espresso dal non voto del 25 settembre. Su questo malessere il fondatore Bossi ha avuto un’idea, che secondo me è ottima: ha messo in campo una proposta che ritengo un’opportunità e una cura per la Lega. Bossi mi ha chiesto di aiutarlo ad alimentare il Comitato del Nord, che punta a dare una risposta al malessere: non bisogna nascondersi quando le cose non vanno bene”.

All’orizzonte però non c’è nessun cambio di leadership né una scissione, su questo Ciocca è stato chiarissimo: “Se non ci fosse stata l’idea di Bossi, allora sì che si sarebbe rischiata una scissione: il Comitato è uno strumento per non sfasciare la Lega, è un’operazione anti-sfascio. Infatti bossi è stato chiaro: per aderire al Comitato del Nord bisogna essere iscritti alla Lega Salvini premier, quindi non c’è in discussione Matteo, che è instancabile e ha una capacità unica nello spendersi per il movimento”.