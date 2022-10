Sondaggio Ghisleri, Di Maio umiliato: ecco che fine ha fatto

06 ottobre 2022 a

Niente di buono per Luigi Di Maio: gli ultimi sondaggi politici diffusi da Euromedia Research a Porta a Porta lo vedono sprofondare sempre di più. Il suo partito, Impegno Civico, nato dalla scissione col Movimento 5 Stelle, sarebbe adesso allo 0,4%. Lontani i tempi in cui guidava una forza con oltre il 32% dei consensi nel Paese. L'ex leader grillino, tra l'altro, non è stato nemmeno rieletto dopo il voto del 25 settembre. Ad avere la meglio nel collegio di Napoli Fuorigrotta è stato un suo ex compagno di partito, Sergio Costa, ex ministro dell’Ambiente ed esponente del M5s.

Per quanto riguarda gli altri partiti, invece, la rilevazione sembra confermare la tendenza uscita dalle urne. Continua a crescere FdI di Giorgia Meloni che, con il 26,2% dei consensi, resta il primo partito del Paese. Al secondo posto al 19%, ancora in calo, c'è il Partito Democratico. La Lega di Salvini, invece, resiste al quarto posto con l’8,3%. Al terzo posto ritroviamo il M5s di Conte, in recupero sul Pd con il 16,2%. Gli azzurri di Berlusconi, infine, sono di poco sotto il Carroccio, con l'8,1%.

In crescita il Terzo Polo Renzi-Calenda, col 7,9%. Mentre il cartello ambientalista Verdi-SinistraItaliana si ferma al 3,5%. Infine troviamo +Europa al 2,7%, ItalExit di Paragone al 2,4% e Noi Moderati allo 0,9%. In fondo il partito di Di Maio. Resta alta l’astensione. Con il 37,4% dei non votanti si conferma quanto appena emerso dal voto di domenica 25 settembre.