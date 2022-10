Berlusconi, la confessione sul padre: "Per cosa mi ha dato tutti i suoi soldi"

09 ottobre 2022 a

Siamo a Monza, al nuovo centro sportivo della squadra di Silvio Berlusconi che ora milita in Serie A. Si chiama Luigi Berlusconi: il Cavaliere e leader di Forza Italia lo ha infatti dedicato al padre. L'inaugurazione si è tenuta ieri, sabato 8 ottobre. E Berlusconi era presente, arrivato subito dopo il vertice del centrodestra ad Arcore con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi

E nel corso dell'inaugurazione, Berlusconi ha spiegato la ragione per la quale il centro è dedicato alla memoria di papà Luigi: "Lo abbiamo intestato a mio padre perché per me è stato un grande padre - ha affermato con trasporto -. Mi ha consentito di fare l'imprenditore, pensate, dandomi tutti i soldi della sua liquidazione, puntando su uno dei suoi tre figli".

E ancora, ha aggiunto: "Per fortuna gli è andata bene, è andata bene anche a me. Ho fatto tante belle cose che mi hanno portato poi a diventare poi un politico per impedire che l'Italia cadesse nelle mani della sinistra", ha rimarcato. Un concetto che Berlusconi ha voluto ribadire rilanciando il video delle dichiarazioni sui suoi canali social: "Mio padre mi diede tutti i soldi della sua liquidazione, permettendomi di realizzarmi professionalmente, ma anche in politica, per impedire che l'Italia cadesse nelle mani della sinistra", rimarca il leader di Forza Italia.