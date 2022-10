Boschi-Crosetto? "Pare che, aumm aumm...": la balla spaziale del "Fatto"

11 ottobre 2022 a

Guido Crosetto e Maria Elena Boschi hanno partecipato ieri alla presentazione del nuovo libro di Claudio Velardi, "Impressioni di settembre", a Palazzo Ferrajoli. In un clima che, come si legge sul Fatto Quotidiano, sembrava essere cordiale. Insieme a loro anche Myrta Merlino, il dem Gianni Cuperlo e diversi altri renziani, come Bonifazi, Bellanova e Nobili. Il titolo dell'articolo sul Fatto, però, è "Crosetto&Boschi: va in scena la prima Bicamerale 'aumm aumm' FdI-Azione". Lasciando intendere, quindi, che ci sia stato una sorte di asse fra i due.

Il quotidiano diretto da Marco Travaglio scrive che Crosetto ha fatto un appello alla collaborazione tra governo e opposizione e che la Boschi l'avrebbe raccolto, parlando di opposizione "ferma e ragionevole" e non escludendo la possibilità di cooperare sulle riforme istituzionali. Nulla di più. Nessuna bicamerale né niente di simile.

L'articolo a quanto pare non sarebbe piaciuto nemmeno all'imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia, che ha ritwitatto un tweet in cui si legge: "Questo è il titolo del Fatto Quotidiano, che come sempre racconta una realtà inesistente. La verità è che questo evento era la presentazione del libro di Claudio Velardi, ed oltre alla Boschi e a Crosetto erano presenti anche Myrta Merlino e Gianni Cuperlo. Chiara la differenza?". Un pensiero che probabilmente, visto il retweet, Crosetto condivide.