Giorgia Meloni, lutto in FdI: morto all'improvviso Gianfranco Minuti

Grave lutto in Fratelli d'Italia. Gianfranco Minuti, 51 anni, presidente provinciale messinese dell’Asi (Alleanza Sportiva Italiana) e componente dell’esecutivo regionale del partito di Giorgia Meloni, è morto all'improvviso, per un infarto fulminante giovedì sera 13 ottobre mentre stava giocando a calcetto con gli amici in un campetto di Villafranca Tirrena, Messina, dove viveva. Nonostante la corsa d'urgenza nell'ospedale Piemonte, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il senatore Claudio Barbaro lo ricorda così: "La comunità Asi si è svegliata con la morte nel cuore. Gianfranco Minuti, presidente Asi di Messina ci ha lasciato per un infarto che lo ha colpito durante una partita di calcetto. Sono notizie che non vorremmo mai dare ma che come capo di quella grande famiglia che è per tutti noi l’Asi, ho il dovere di diffondere". E ancora: "Gianfranco lascia una giovane moglie e un figlio di undici anni", scrive definendolo un "imprenditore di successo, dirigente sportivo capace e propositivo e infine politico appassionato: della sua terra, della sua Italia e del nostro partito".

E ancora, un collega parla di lui come "una persona più unica che rara. Un uomo sempre pronto a risolvere i problemi di tutti, sempre disponibile a rendere migliore la vita di chi ti stava vicino, era la tua natura, ti rendeva felice veder felici gli altri".

I funerali si celebreranno oggi sabato 15 ottobre alle 15 alla chiesa di Salice.