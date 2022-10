Meloni contro Letta: "Gravissimo, chieda subito scusa", lo scandalo

15 ottobre 2022 a

Fanno rumore le parole di Enrico Letta. Il segretario del Partito democratico, dopo aver definito "l'inizio di questa legislatura è il peggiore che potesse esserci. La legislatura comincia con una logica incendiaria da parte di chi ha vinto le elezioni", scatena la replica di Giorgia Meloni. Il motivo è chiaro. Come riportato dalla leader di Fratelli d'Italia, "sono gravissime le parole pronunciate dal segretario del Partito democratico Enrico Letta a margine del congresso dei Socialisti europei a Berlino. Affermare all’estero che l’elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento italiano sia motivata da una sedicente ’logica perversa e incendiaria' e che la scelta dei parlamentari italiani confermi ’le peggiori preoccupazioni in giro per l’Europa' è scandaloso e rappresenta un danno per l’Italia, le sue più alte istituzioni e la sua credibilità internazionale".

Da qui la richiesta affinché "Letta si scusi immediatamente". Ospite del congresso dei socialisti europei, il dem ha liquidato la possibilità di un rapporto tra maggioranza e opposizione. Ma non solo. Ciò che più non è andato giù alla Meloni è l'attacco alle elezioni, prima di Ignazio La Russa al Senato, poi di Lorenzo Fontana alla Camera dei deputati.

Sul voto Letta ha superato i limiti: "Un messaggio che conferma le peggiori preoccupazioni in giro per l'Europa. Io mi chiedo quale sia la logica perversa che c'è dietro queste nomine, che va contro l'interesse del paese". Insomma, per il piedino questo esecutivo è solo in grado di dar vita a "una guerra interna".