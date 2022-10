Salvini: "Almeno la Boldrini ha chiesto scusa...". Ecco il "video montato ad arte"

16 ottobre 2022 a

Matteo Salvini rilancia il tweet di Laura Boldrini la quale spiega bene che il famoso video sulla dichiarazione di Lorenzo Fontana sui "bambini e gli animali" è stato montato ad arte. "Tradotto: 'Lorenzo Fontana non ha mai dato degli animali ai bimbi non europei, era una bufala, una montatura, una falsità, e io mi scuso per la figuraccia. Ma della Lega penso il peggio comunque'. Almeno lei ha chiesto scusa, siamo sollevati, la domenica adesso ha tutto un altro sapore", ha scritto in un post pubblicato sui suoi social il segretario della Lega, commentando appunto un post della Boldrini.

La deputata del Partito democratico, infatti, aveva scritto in un post sempre su Facebook: "Un video in rete da me usato, risulta oggi montato in modo da generare confusione su una frase espressa da Fontana. In particolare la parte in cui afferma che 'la priorità è che ci siano più bambini europei in Europa, non gli animali! Sveglia!'." Quindi, sottolinea la Boldrini: "Ho sempre fatto battaglie contro disinformazione e manipolazione, pertanto mi dispiace per l'inconveniente. Il resto del video in cui definisce 'schifezze' le coppie gay e altri passaggi, conferma il pensiero di Fontana e anche la mia opinione su di lui". Ma almeno "ha chiesto scusa".