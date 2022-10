Enrico Letta umiliato dal cuore del Pd: "Ma cosa abbiamo vinto?"

18 ottobre 2022 a

Andrea Marcucci non è stato rieletto tra le file del Pd. L’ex senatore considerato renziano ha fatto un tweet ironico ma che allo stesso tempo fa riflettere sulle proposte di Enrico Letta riguardo ai capigruppo dem. “Letta sempre segretario del Pd, capigruppo confermate - ha scritto Marcucci - giusto, squadra che vince non si cambia. Ho un vuoto di memoria, che cosa abbiamo vinto di preciso?”.

Intervenuto ai microfoni di Un Giorno da Pecora, la trasmissione in onda su Rai Radio1, Marcucci ha approfondito questo argomento, partendo dalla risposta di Letta, secondo cui gli attuali capigruppo vanno riconfermati fino all’arrivo del nuovo segretario: “C’è un errore di fondo, bisognerebbe capire i regolamenti parlamentari. I capigruppo sono espressioni dei gruppi parlamentari, che vuol dire che li cambia il segretario? Mica i gruppi sono in balia del segretario che va via o arriva”. Tra l’altro proprio Marcucci è stato capogruppo, ma non è stato rieletto.

Fatto fuori da Letta? “Credo sia la prima volta nella storia - ha dichiarato l’ex senatore - che un capogruppo non viene candidato con le condizioni di eleggibilità. Detto questo io mi sono candidato, ho fatto una bella esperienza, ho accettato la candidatura e me ne assumo le responsabilità”. Infine una battuta su Stefano Bonaccini, che sembra favorito per diventare il nuovo segretario del Pd: “Mi sembra una persona in gamba”.