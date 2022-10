Otto e mezzo, veleno-Travaglio sul Cav: "Ecco di cosa si occupa"

18 ottobre 2022 a

"Berlusconi ha dato il meglio di sé dicendo che non cederà a Giorgia Meloni. Che cosa vuole ottenere? Il governo è in alto mare a questo punto, oggi è stato davvero un susseguirsi di dichiarazioni e colpi di scena...": Lilli Gruber ha aperto così la puntata di Otto e mezzo su La7. Tra i suoi ospiti Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, che non ha esitato ad attaccare il leader di Forza Italia, protagonista della scena politica: "Vediamo se Meloni si farà condizionare dalla lista presentata da Berlusconi. È uno spettacolo comicissimo e tragicissimo al contempo".

Secondo il giornalista, però, il problema sarebbe un altro. E sarebbe stato ignorato nel corso di tutta la campagna elettorale: "Mentre noi inseguivamo falsi obiettivi con una nuova marcia su Roma che per fortuna non ci sarà o con l'Italia che starà con l'Ungheria di Orban, questo ci fa sapere per l'ennesima volta che lui si occupa dei suoi affari". Dichiarazioni velenose, dove con "questo" Travaglio si riferiva ovviamente a Berlusconi.

"Lui deve fare Berlusconi fino alla fine, non può accettare il ruolo d gregario", ha continuato il direttore del Fatto. Parlando della leader di FdI, invece, ha detto: "La Meloni non ha replicato, se andrà dritta vorrà dire che ha già in tasca una scissione di Forza Italia e cioè un numero di parlamentari sufficiente che magari col soccorso dei centristi potrebbe garantirle la maggioranza oppure ha deciso di rischiare lo scontro diretto".