Sondaggio di Pagnoncelli: scontro Meloni-Berlusconi? Come sposta i voti

Nando Pagnoncelli, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 18 ottobre, illustra il suo sondaggio dal quale emerge, sostanzialmente, che gli italiani sono abbastanza fiduciosi nella riuscita del governo a guida Meloni e non danno eccessivo peso alle tensioni tra la leader di Fratelli d'Italia e Silvio Berlusconi. Ma vediamo nel dettaglio i risultati della rilevazione.

Alla domanda sul neo presidente della Camera - "apprezza la scelta di Lorenzo Fontana come presidente della Camera?" - ha risposto "no" il 40 per cento e "sì" il 29 per cento. Ma un terzo degli italiani non lo conosce proprio e sospende il giudizio. Poi all'altra domanda: "Pensa che il prossimo governo...?". Il 44 per cento risponde che "sarà moderato", il 40 per cento che "sarà molto di destra" e il 16 per cento non sa o non indica.

E attenzione. Al quesito: "Come commenta lo scontro tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni?". Il 42 per cento ha risposto che "ha fatto una brutta impressione", il 36 per cento pensa che "sia una cosa normale" e il 22 per cento "non sa o non indica". E "riguardo alla coesione interna del prossimo governo", si chiede infine, "lei cosa si aspetta?". La risposta è: che "governerà a lungo ma male a causa di liti continue" il 31 per cento. Che "si spaccherà presto, senza riuscire a governare" il 23 per cento e che "governerà a lungo e bene, rimanendo compatto" il 30 per cento". Quindi il 61 per cento ritiene che la Meloni governerà a lungo.