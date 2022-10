Governo Meloni, "entro un anno si cambia": la voce inquietante in Forza Italia

19 ottobre 2022 a

Il governo nasce male e morirà in pochissimo tempo. Secondo un retroscena di Francesco Verderami su Il Corriere della Sera, Silvio Berlusconi, come spiffera un dirigente di Forza Italia, "se l'è legata al dito con Meloni" e questo fa presagire - e scommettere - che la premier in pectore vivrà un'esperienza di "breve durata". Addirittura, si dice che ci sarà "un rivolgimento nel Palazzo già nel 'giro di un anno': con un gabinetto di emergenza nazionale pronto a subentrare". E la questione, sottolinea Verderami, non è tanto quanto sia "verosimile" lo scenario bensì se "questo clima nel centrodestra" impedirà agli alleati di recarsi compatti e insieme da Sergio Mattarella al Quirinale per le consultazioni.

La verità, scrive Verderami, "è che la competizione elettorale si è trasformata in una guerra di posizionamento. E c'entra fino a un certo punto il braccio di ferro sui ministeri. La questione riguarda il riconoscimento della leadership di Meloni e ciò che ne potrebbe conseguire: una diversa geografia politica dell'area che per oltre vent'anni è stata egemonizzata dal Cavaliere e che Salvini aveva provato a conquistare senza riuscirci. Insomma, per Forza Italia e Lega sarebbe una battaglia per la sopravvivenza".

In questo senso devono essere lette le "uscite" di Berlusconi che da 26 settembre stanno avvelenando il clima nel centrodestra, come una "operazione di boicottaggio nei confronti della presidente di FdI e del suo tentativo".