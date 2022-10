Biden umiliato da Berlusconi: "Chi è l'unico vero leader"

19 ottobre 2022 a

Ne ha per tutti Silvio Berlusconi, anche per gli Stati Uniti e quindi per Joe Biden, che avrebbe “disatteso le premesse multilaterale di Trump” e favorito il conflitto tra l’Ucraina e la Russia nel cuore dell’Europa. Il Cav ha telefonato in diretta a Enrico Mentana per alcune precisazioni, necessarie dopo che su La7 è stato mandato in onda un audio rubato nel corso della riunione con i deputati di Forza Italia.

“Le parole registrate - ha riportato Mentana per conto di Berlusconi - vanno inquadrate in un contesto più largo di preoccupazione generale”. E infatti verso la fine del suo intervento il Cav aveva esteso il discorso di politica estera: “Oggi, purtroppo, nel mondo occidentale non ci sono leader. Non ci sono in Europa e non ci sono negli Stati Uniti. Non vi dico le cose che so, ma leader veri non ce ne sono. Posso farvi sorridere? L’unico vero leader sono io”. Parole che sono state accompagnate da un applauso convinto dei presenti.

Così come l’applauso c’è stato sul passaggio dedicato a Zelensky, che è stato accusato da Berlusconi di aver causato la guerra e migliaia di vittime: “Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazione Putin e Zelensky. Perché non c’è nessun modo possibile. Zelensky, secondo me… Lasciamo perdere, non posso dirlo…”.