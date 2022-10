L'aria che tira, Sgarbi sfida Berlusconi: "Chi gli conviene alla Giustizia"

20 ottobre 2022 a

Vittorio Sgarbi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 20 ottobre, rispetto alle ultime sconcertanti dichiarazioni del presidente di Forza Italia, dice: "Vi è sfuggita questa frase di Silvio Berlusconi: 'Io sarei il miglior ministro degli Esteri possibile'. Partendo di lì la sua posizione è quella, l'ha detta al gruppo. Oggi la Ronzulli che ha ancora un potere e un rapporto stretto con lui si trova a volere che il suo destino sia condiviso anche da Tajani".

Qui l'intervento di Vittorio Sgarbi a L'aria che tira

Quindi, continua il critico, "se il partito non ha una chiara posizione che è quella di Berlusconi non quella di Tajani il problema è che esiste la linea della Meloni che ha una logica di governo ed esiste quella di Berlusconi che ha delle contraddizioni. La politica vede in lui il ministro degli Esteri". A questo punto, "o Tajani sconfessa Berlusconi o sconfessa l'Europa. Le parole di Berlusconi hanno una grande contraddizione rispetto al governo e Tajani non può essere ministro".

Infine, rispetto al ministero della Giustizia, prosegue Sgarbi, "La Casellati non gli conviene. Gli conviene Carlo Nordio alla Giustizia. Penso che abbiano già trovato l'accordo".