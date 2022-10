Meloni, dopo il giuramento al funerale di Valdiserri

22 ottobre 2022 a

Subito dopo il giuramento da presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è corsa a Testaccio, ai funerali di Francesco Valdiserri, il giovane di 18 anni morto travolto da un'auto a Roma mentre si trovava sul marciapiede con un amico, figlio di due giornalisti del Corriere della Sera, Luca Valdiserri e Paola Di Caro. Alle esequie sono presenti anche i ministri Antonio Tajani e Annamaria Bernini, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il segretario del Pd Enrico Letta.

Questa mattina è stato anche convalidato l'arresto di Chiara Silvestri, la 23enne che nella notte tra mercoledì e giovedì mentre era alla guida della propria auto che ha ucciso Francesco. Per la ragazza, accusata di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza, il gip, al termine dell'udienza che si è tenuta a piazzale Clodio, ha confermato la misura degli arresti domiciliari. Sottoposta agli esami di rito la ragazza, a cui in passato era stata sospesa la patente, era risultata positiva all'alcoltest con un tasso pari a 1,57 g/l.

La giovane, secondo quanto ha riferito il suo difensore l'avvocato Paolo Leoni al termine dell'udienza a piazzale Clodio, è ancora provata e sotto choc per quanto accaduto e non ricorda nulla dell'incidente.