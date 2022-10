Gasparri: "Quanto piace al Cav questo governo?", la risposta è pazzesca

24 ottobre 2022 a

Maurizio Gasparri incalzato da Tiziana Panella. La conduttrice di La7 approfitta della presenza del senatore di Forza Italia a Tagadà per chiedere aggiornamenti sugli umori degli azzurri. Non è infatti passata inosservata l'intervista di Giorgio Mulè, ex sottosegretario in quota FI, in cui si diceva deluso da Giorgia Meloni. Da qui la domanda: "Quanto piace questo governo a Silvio Berlusconi?". Immediata la risposta: "Nove", dice sorridendo Gasparri che poi aggiunge: "Un po' meno di dieci, Berlusconi ha fatto delle proposte in pubblico ma non tutte hanno trovato accoglienza. Poi ci auguriamo che altre proposte che farà trovino maggior successo".

Più positivo il suo giudizio. Il senatore dà al nuovo esecutivo un bel "dieci": "È nato rapidamente, ha una guida politica e c'è un misto di novità ed esperienza". Nonostante questo, Gasparri non nega di sperare che "mantenga il dieci nel tempo, perché il problema non è il mio giudizio che è positivo, ma il fatto che gli indici di gradimenti vanno mantenuti alti. Vedremo". L'incognita per il senatore non è solo come si comporterà il governo, ma quanto accade fuori: dalla guerra, al Covid fino a Bruxelles.

La dichiarazione di Mulè crea ancora qualche scompiglio all'interno del centrodestra, tanto che il deputato raddrizza poi il tiro: "Oggi ho rilasciato un'intervista a la Repubblica. Come accade spesso nei giornali, il titolista ha attribuito a me un suo pensiero mettendolo tra virgolette. Il lettore infatti non troverà nel testo, fedele alle mie parole, di essere 'deluso' da Giorgia Meloni ne' che Antonio Tajani 'deve dimettersi'. In quest'ultimo caso sarei incorso nell'uso dell'imperativo che è modo da non coniugare in politica".