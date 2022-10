Giorgia Meloni parla e... occhio a Crosetto: mai visto così

25 ottobre 2022 a

Plauso a Giorgia Meloni arriva da Guido Crosetto. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia, nominato ministro della Difesa proprio su proposta della premier, si è detto "emozionato" per il discorso alla Camera. Durato più di un'ora e mezza, l'intervento del presidente del Consiglio in vista della fiducia ha commosso pure Crosetto. A dirlo lui stesso: "È stato ineccepibile, un discorso da statista - ha commentato ammettendo di essersi 'emozionato' mentre l'amica Meloni parlava -. Oggi ha dato una speranza a questo Paese, ha indicato un percorso molto difficile ma è quello che serve al Paese".

Poi, tornando sull'intervento: "Penso abbia colpito anche i colleghi di altri partiti: anche se non potranno dirlo, penso si siano riconosciuti in alcuni pezzi del discorso. Sono curioso di vedere cosa potranno dire di un discorso ineccepibile". Qui, infatti, la Meloni ha toccato tutti i temi cruciali che il nuovo esecutivo si prepara a fronteggiare. Su questo Crosetto si dice prontissimo: "Rispetteremo gli impegni assunti in campagna elettorale. E quelli presi sulla Difesa sono chiarissimi".

Intanto però ci sono gli ultimi due step: la fiducia alla Camera e quella al Senato. Ma se tra i deputati il clima è disteso, un po' meno lo è al Senato. Qui i numeri sono più risicati e dall'opposizione non escludono colpi di scena. "Minacce" che non bastano a gettare Crosetto nel panico: "Se sono preoccupato per frizioni nel centrodestra? Mi vedete con la faccia preoccupata?", risponde ai giornalisti davanti a Montecitorio che chiedevano se fosse preoccupato per la tenuta della maggioranza domani al Senato.