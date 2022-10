Elsa Fornero, "buona scelta": cosa dice sul ministro della Meloni

25 ottobre 2022 a

"È complessivamente una buona scelta": Elsa Fornero dà questo giudizio sulla neoministra del Lavoro Marina Calderone, ex presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro. Le parole della Fornero sono piuttosto sorprendenti visto che non si tratta certo di una personalità vicina alla destra. Nonostante questo, però, per ora il giudizio sulla Calderone sembra essere positivo: "In attesa di conoscere le proposte, darei un giudizio moderatamente positivo", ha detto al Foglio.

Nonostante qualche dubbio, alla fine chi si occupa del settore riconosce che sul lavoro la Calderone “sa di cosa parla”. E si tratta comunque di una novità rispetto ai precedenti ministri. "Andrea Orlando, Nunzia Catalfo e Luigi Di Maio, per stare ai più recenti non avevano una grande esperienza tecnica", si legge sul Foglio.

La Calderone non è lontana dalla politica, anzi. È riuscita a costruire dei buoni rapporti in questo ambito nel corso del tempo. In particolare, sarebbe stato soprattutto attraverso il Festival di consulenti del lavoro che la neoministra è riuscita a metter su relazioni importanti con diversi esponenti della politica. Cosa che le avrebbe permesso, poi, di conseguire risultati significativi per la sua categoria. Per quanto riguarda la sua opinione su alcuni temi cruciali, la Calderone ha mostrato una certa affinità con Giorgia Meloni. Per esempio, ha detto di essere a favore del reddito di cittadinanza, ma solo per le famiglie povere. Allo stesso tempo ha proposto di intensificare le politiche attive del lavoro, riducendo la possibilità di rifiutare un’offerta da parte di chi riceve il sussidio.