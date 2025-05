Lavoro, Giovani, salari: le sfide sul tavolo

Il lavoro è al centro del dibattito pubblico. Domani è previsto un incontro tra governo e parti sociali sul tema della sicurezza su lavoro. Già in quella occasione, il governo potrà avanzare una proposta per costruire una intesa su salario e occupazione. I dati evidenziano oggi un andamento sostanzialmente positivo (su cui pesano le incertezze dell’economia globale): l’occupazione è ai livelli massimi; la dinamica salariale segna un andamento crescente senza generare inflazione; il potere d’acquisto delle famiglie è in lieve recupero. Su questi numeri occorre fare leva per risolvere i noti problemi di carattere strutturale: salari (mediani) non adeguati, disomogenea diffusione della contrattazione, bassa produttività, eccessivo peso fiscale e contributivo, difficoltà di ingresso per giovani e donne, disallineamento di competenze.

Concentriamoci sul salario. Il salario ha progressivamente perso potere d’acquisto negli ultimi venti anni e salari bassi significano un paese “povero”. Il salario (al pari del profitto) però non è una variabile indipendente: non dobbiamo dimenticare la battaglia del governo Craxi contro la scala mobile. Occorre, dunque, sostenerne la crescita evitando meccanismi di determinazione rigidi, automatici ed ex ante, che possano alimentare la spirale prezzi-salari: lo stesso modello (Ipca) adottato da molti contratti, che permette di recuperare l’inflazione, mostra qualche crepa. È opportuno valorizzare gli aspetti positivi del sistema contrattuale in essere, che ha permesso il rinnovo di molti contratti senza conflitto, salvaguardando potere di acquisto e redistribuendo i guadagni di produttività. Ripartendo dal cosiddetto Patto della Fabbrica, datato 2018, si può costruire un nuovo equilibrio con l’obiettivo di riarticolare la contrattazione sia orizzontalmente (settori produttivi) sia verticalmente (livelli: nazionale, territoriale, aziendale).