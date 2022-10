Salvini, fulmine a ciel sereno: l'incontro con Moratti, cambia tutto?

26 ottobre 2022 a

Il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, questa mattina a Roma. Stando a fonti ufficiali, durante il colloquio - che è stato "molto cordiale" ed è avvenuto al dicastero di Porta Pia - sono stati affrontati argomenti fondamentali per il Paese come i fondi del Pnrr, gli investimenti e le strutture sanitarie.

Nei giorni scorsi si è parlato molto della Moratti soprattutto per le prossime elezioni regionali. Per Salvini il candidato del centrodestra dovrebbe essere ancora il governatore Attilio Fontana: "Squadra che vince non si cambia". Sulla ricandidatura dell'attuale presidente, però, pesano le dichiarazioni dell'assessora al Welfare, che da tempo dice di essere "a disposizione", aprendo anche a possibili candidature autonome o con altre formazioni. Il ministro delle Infrastrutture, intanto, sembra aver già preso una decisione. E su di lei dice che "è una risorsa per il Paese, non solo per la Lombardia".

Adesso ci si chiede se l'argomento sia venuto fuori nel corso del colloquio di questa mattina. Salvini avrà capito quali sono i margini di trattativa con lei? Il nome della Moratti, tra l'altro, era girato nei giorni scorsi anche tra quelli dei possibili ministri. Poi in un secondo momento si era parlato pure di una sua possibile nomina alla guida delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Cosa in seguito smentita dal sindaco di Milano Beppe Sala.