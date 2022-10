PiazzaPulita, Boldrini: "Come svuotano l'aborto". Menzogne e terrore

28 ottobre 2022 a

Anche se non siamo più in campagna elettorale, dove il tema è stato abbondantemente cavalcato - a sproposito - continua la campagna mistificatoria della sinistra sull'aborto, o meglio su quello che il governo di centrodestra con Giorgia Meloni premier vorrebbe fare, sul tema dell'aborto. E la campagna prosegue anche a PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7, dove ospite in studio c'è Laura Boldrini del Pd, scatenata sul tema.

"L'aborto non è un diritto? Quindi la legge 194 non è che, voglio dire, la cancelleranno, ma la svuoteranno", premette la fu presidenta partendo in quarta. "E come si svuota una legge - riprende -? Intanto è già svuotata per l'obiezione di coscienza, in molti ospedali italiani si fatica a trovare medici abortisti. Poi la pillola abortiva già nelle regioni in cui governa la destra non si dà ai consultori. E si capisce bene che già così il diritto si svuota", ripete il concetto.

"Poi si danno denari pubblici ai movimenti pro-life, mirati a dissuadere le donne a prendere questa scelta, già difficile. In più abbiamo Lorenzo Fontana che dice che le coppie omosessuali sono una schifezza, abbiamo Maurizio Gasparri che dice che il concepito ha capacità giuridica, dunque se la donna interrompe la gravidanza commette un omicidio. Tutto questo non ci fa sperare bene", conclude la Boldrini, intercettando il pieno consenso di Formigli.