Supermedia sondaggi, Meloni fa il vuoto ma... sorpresa alle spalle di FdI

La supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend conferma gli andamenti post-elettorali. Di conseguenza è segnalato ancora in crescita Fratelli d’Italia, che nelle intenzioni di voto degli italiani è il partito che è salito di più nelle ultime due settimane: è dato al 27,7% (+1), con distacchi sempre più importanti dagli inseguitori. Quest’ultimi sono Pd e Movimento 5 Stelle, che hanno ingaggiato una lotta per il secondo posto.

Sebbene nell’ultima rilevazione di Alessandra Ghisleri per Euromedia Research i grillini abbiano addirittura messo la testa avanti ai dem, nella supermedia è ancora il Pd a essere il primo partito alle spalle di Fdi: è dato al 17,6%, in flessione di 0,6 punti. I 5 Stelle sono invece al 16,6% (-0,1) e danno la sensazione di poter effettuare il sorpasso nelle prossime settimane. Sorpasso che è già avvenuto per Euromedia, che dà i grillini al 17,3% contro il 17% del Pd. Poco cambia, resta la tendenza che si era palesata già lo scorso 25 settembre, quando il Movimento aveva recuperato parecchio terreno proprio a discapito dei dem.

Per quanto concerne le altre forze politiche, da segnalare la leggera ripresa della Lega, che è salita all’8,5% (+0,4). Bene anche il terzo polo rappresentato da Azione e Italia Viva, che è dato all’8,2% (+0,3). Arretra invece Forza Italia, che forse paga gli audio rubati di Silvio Berlusconi che potrebbero aver turbato una parte di elettorato moderato: gli azzurri sono rilevati al 7,2% (-0,6).