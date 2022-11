Morani attacca Meloni: "La pacchia è finita"? Una figuraccia atroce...

04 novembre 2022 a

"Dalla lettura dei giornali è evidente che ieri il Presidente Meloni le ha proprio cantate a quei burocrati delle vongole di Bruxelles. La pacchia è finita eh": Alessia Morani attacca il presidente del Consiglio su Twitter, mettendo alla fine del suo messaggio la faccina di un pagliaccio. A corredo le pagine di Repubblica e La Stampa, che raccontano il viaggio del premier a Bruxelles. Ieri infatti Meloni ha incontrato i vertici delle istituzioni europee, Ursula von der Leyen, Roberta Metsola e Charles Michel.

Peccato però che l'attacco dell'ex deputata dem appaia un po' fuori luogo, visto che la Meloni è riuscita a fare un buon debutto in Europa, come si legge sui giornali. Il clima - come mostrano le foto di ieri - è stato generalmente molto sorridente e cordiale. Parlando con i giornalisti, il presidente del Consiglio ha detto di aver voluto organizzare la sua prima visita ufficiale a Bruxelles per "dare il segnale di un’Italia che vuole ovviamente partecipare, collaborare, difendere il proprio interesse nazionale, farlo all’interno della dimensione europea, cercando ovviamente le soluzioni migliori insieme agli altri paesi sulle grandi sfide che stiamo affrontando". Proprio ciò che serve all'Italia in questo momento di massima crisi.

Chissà cosa si era aspettata invece la Morani. Un utente, poi, le ha fatto notare: "Torniamo al solito discorso. Se le avesse cantate sareste insorti indignati, non le ha cantate e taaacc arriva il tuo post in cui la critichi. Ma comprendi la bassezza dei tuoi argomenti? Zero contenuti... ti attacchi al nulla per cosa?". La risposta della Morani non è tardata ad arrivare: "Bisogna che te la prendi con il Presidente Meloni perché era lei che diceva di tutto dell’Ue".