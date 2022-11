Letizia Moratti, sondaggio-choc: come finisce se corre da sola

06 novembre 2022 a

Un sondaggio basta a convincere Enrico Letta. Se negli scorsi giorni un'eventuale corsa assieme a Letizia Moratti è stata bocciata, ora le cose potrebbero cambiare. Una rilevazione di Winpoll dà l'ex assessore vittoriosa in caso di candidatura con il centrosinistra per la Regione Lombardia. I numeri, realizzati sulla base di mille telefonate, mostrano che la Moratti potrebbe avere la meglio strappando un trionfo alla Lega. Più nel dettaglio agli intervistati sono stati posti quattro scenari: il primo, Attilio Fontana contro l'economista e neoeletto senatore pd Carlo Cottarelli per il centrosinistra, 51 a 43.

Scenario due: Attilio Fontana contro Letizia Moratti sempre per il centrosinistra, 43 a 49. Terzo scenario: Attilio Fontana contro Pierfrancesco Majorino, europarlamentare pd con un forte radicamento a Milano soprattutto nella sinistra delle associazioni, 53 a 39. Ultimo: Attilio Fontana contro Pierfrancesco Maran, assessore di peso della giunta guidata da Beppe Sala a Milano, 52,5 a 39.

A caldeggiare una sua corsa sono soprattutto Carlo Calenda e Matteo Renzi. Quanto basta a far pensare che con loro non ci sarebbero né i rossoverdi né i 5 Stelle. "Comprensibile - commenta Repubblica - se si pensa al percorso di Moratti". L'ex vicepresidente della Lombardia ha esordito come presidente Rai indicata dal centrodestra, cinque anni ministra all'Istruzione con Silvio Berlusconi, sindaca di Milano con la destra. E ancora, presidente di un grande gruppo bancario e infine nella giunta del leghista Attilio Fontana. Almeno fino a qualche giorno fa, quando in aperta polemica con il governo ha lasciato il suo incarico. "Di fronte al venir meno del rapporto di fiducia con il presidente Attilio Fontana" e registrando "con preoccupazione la scelta di anticipare il reintegro dei medici e degli altri professionisti della sanità non vaccinati, mi dimetto".