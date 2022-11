Ong, scontro Vauro-Donzelli: "Onorevole Minnie", "Quanti ne ospiti a casa tua?"

06 novembre 2022 a

Scontro in diretta da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, nella puntata del 6 novembre, tra Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Vauro. In studio si parla degli sbarchi di due navi ong, la Geo Barents e la Humanity 1. Donzelli difende la decisione del governo di Giorgia Meloni di far scendere solo donne, bambini e persone fragili. "È il diritto internazionale che divide i rifugiati dalle guerre e i migranti economici. Li facciamo scegliere agli scafisti o vogliamo sceglierli con criteri civili e di rispetto umano?", attacca il meloniano.

Quindi il vignettista passa agli insulti: "Volevo evitare aggettivi come cinico ma l'onorevole Minnie...". A quel punto interviene Giletti: "No dai, Vauro...". Ma Donzelli risponde: "Io sono una persona di ironia". Vauro continua a insultarlo:"Tolga il costume. Vorrei capire dall'onorevole Minnie perché il complottista capitano tedesco dovrebbe ostacolare il governo italiano". Quindi Donzelli lo stende: "Il suo bullismo non mi intimorisce Vauro, quanti ne ospita lei in casa sua visto che fa il bulletto? Comodo parlare...".