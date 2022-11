Tagadà, profezia-Mastella: "Non farlo", che deve fare gli scongiur

08 novembre 2022 a

"Non si candidasse a presidente": Clemente Mastella, in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha dato questo consiglio a Carlo Cottarelli. Il nome dell'economista, infatti, è circolato nelle scorse ore come possibile candidato alla presidenza della regione Lombardia. Il sindaco di Benevento ha detto di avere voluto dargli un suggerimento perché è "una persona che stimo". Il problema, secondo Mastella, è rappresentato dalle numerose divisioni a sinistra: "Si candida come presidente uno che ha le maggiori chances possibili, ma se litigano tutti, Pd, Terzo Polo, M5s...".

"Per il suo prestigio gli consiglio questo, anche in base alla mia esperienza, dopodiché decida autonomamente", ha continuato Mastella. Mentre Cottarelli ha risposto: "Grazie, in effetti sto raccogliendo consigli". In ogni caso l'economista, eletto col Pd lo scorso 25 settembre, ha detto di non avere ricevuto nessuna proposta per la Lombardia.

Cottarelli, poi, ha fatto sapere di non essere contrario a prescindere: "Se c'è una coalizione sufficientemente ampia, se c'è un programma condiviso, io potevo anche considerare di candidarmi. Di programmi però non si parla mai". E infine ha aggiunto: "Bisognerebbe sedersi intorno a un tavolo e capire cosa fare, per ora sono qua, attendo".