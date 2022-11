Berlusconi, ritorno in Senato. Clamoroso: chi saluta

09 novembre 2022 a





Clamoroso faccia a faccia a Palazzo Madama tra Silvio Berlusconi e Mario Monti. Il Cavaliere è arrivato al Senato per partecipare alle votazioni sulla Nadef, la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Il leader di Forza Italia non ha risposto alle domande dei cronisti ma, accompagnato da Marta Fascina e Maurizio Gasparri, è passato nel cortile d’onore di Palazzo Madama e qui ha salutato il senatore a vita ed ex presidente del Consiglio Mario Monti. I due si sono stretti la mano. Il professore era sorridente e cordiale.

Una volta che il presidente di Forza Italia ha fatto ingresso in Aula, il senatore di Italia viva, Matteo Renzi è andato a salutarlo. Berlusconi era seduto al suo scranno nel Senato, dove sono in corso le dichiarazioni di voto. I due si sono stretti la mano e hanno scambiato qualche parola, sorridenti.

Monti ha quindi fatto un augurio al ministro Giancarlo Giorgetti, "sentito e caldo". "Conosco la durezza della posizione di ministro dell'Economia che ebbi l'occasione di avere contemporaneamente a quella di presidente del consiglio in momenti di grande tensione finanziaria. Giorgetti - ha detto Monti - ha dato prova di forza e capacità di resistenza, l'augurio di avere tutte le caratteristiche che il suo difficile ufficio richiede".