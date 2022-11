Dritto e Rovescio, Santanchè contro la Francia: "Vergognatevi. E non azzardatevi..."

11 novembre 2022 a

Esplode lo scontro diplomatico tra Italia e Francia sul caso ong e immigrazione. Dall'Eliseo, infatti, fatti e minacce vergognose: stop al patto sulla redistribuzione dei migranti, per altro mai realmente attuato da Parigi, e l'invito agli altri Paesi europei a fare altrettanto. Circostanze a cui l'Italia ha risposto in modo durissimo.

E il tema tiene banco anche a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 10 novembre. Ospite in collegamento ecco Daniela Santanchè, ministro del Turismo ed esponente di spicco di FdI, la quale respinge al mittente le accuse. "Ce l'ha presente lei cosa è successo al confine tra Liguria e Francia? La Francia non ha nulla da insegnarci - mette subito in chiaro la pitonessa -. Ma il concetto che non deve passare è che noi vogliamo far morire le persone in mare. Questo è vergognoso, è un'accusa che non possono assolutamente rivolgerci perché noi vogliamo il contrario. Non vogliamo che il Mediterraneo diventi il cimitero più grande d'Europa, noi vogliamo salvari. E vogliamo che chi arriva nel nostro Paese venga aiutato a trovare un lavoro", rimarca.

"Perchè difendiamo i nostri confini". Schiaffo di Daniela Santanchè alla Francia

E ancora, la Santanchè ricorda come "il governo intende difendere la legalità, la sicurezza e la dignità di ogni persona. E proprio per questa ragione è fondamentale difendere i confini del nostro Paese", conclude la pitonessa. La battaglia contro la Francia, insomma, è appena iniziata.