Francia, Toti sul piede di guerra: "Una violazione", cosa state vedendo

Prosegue il braccio di ferro Italia-Francia. A denunciare l'ultimo scandalo è Giovanni Toti. Il governatore della Liguria, con uno scatto su Twitter, mostra quando sta andando in scena: "Oggi lunghe code alla frontiera tra l’Italia e la #Francia a Ventimiglia. Parigi ha aumentato gli agenti sul confine e controlla tutti i veicoli in transito. Una violazione sostanziale del Trattato di Schengen che regola la libera circolazione all’interno dell’Europa".

Ma non solo, perché con la frontiera francese blindata e i continui sbarchi sulle coste del Sud, l'Italia torna a fare i conti con il tema migranti. È infatti quotidiano l'arrivo dei barchini in Sicilia e Calabria e i controlli rafforzati a Ventimiglia da parte della polizia francese, così come annunciato nei giorni scorsi da Parigi.

Si tratta di vere e proprie verifiche a tappeto da parte degli uomini inviati alla frontiera dal governo Macron. A far eco a Toti anche il vescovo di Ventimiglia, Antonio Suetta, che ha definito "non umano e poco leale" il comportamento della Francia. D'altronde, secondo i dati del Viminale, aggiornati all'11 novembre, nel 2022 in Italia sono giunti 90.297 migranti, quasi il doppio di quanti sono stati registrati nello stesso periodo dell'anno precedente (57.812). Solo nel mese in corso sono state tratte in salvo quasi oltre 5.500 persone, per gran parte egiziani, tunisini o bengalesi. Quasi diecimila, infine, i minori stranieri non accompagnati.