Sondaggio, la morte del Pd: "In tutti gli scenari...", cifre pazzesche

16 novembre 2022 a

a

a

La sinistra potrebbe essere sconfitta in partenza alle regionali in Lazio, indipendentemente dallo schieramento con cui potrebbe presentarsi. È quanto emerge da un sondaggio riservato realizzato dall’istituto Izi e consegnato ai piani alti del Pd, dove è già scattato l’allarme rosso in vista delle elezioni. In tutti gli scenari il centrodestra compatto sul nome di Fabio Rampelli trionferebbe con quasi la maggioranza assoluta dei voti.

"Pronto a candidarmi". Ma... quel veto "amico" contro Rampelli presidente

L’unico modo che la sinistra avrebbe quanto meno per giocare la partita alla pari sarebbe quello di mettere tutte le forze politiche insieme: se ne venisse a mancare anche solo una, allora il successo del centrodestra sarebbe pressoché certo. Nel primo scenario valutato dal sondaggio Alessio D’Amato viene proposto come candidato di Pd e terzo polo: si attesterebbe al 27,4% contro il 48,8% di Rampelli, mentre un candidato del Movimento 5 Stelle - in alleanza con Sinistra Italiana e Verdi - prenderebbe il 23,8% indipendentemente dal nome schierato.

"Ma che tradizioni avete?". Conte sale sul palco e viene subito umiliato | Guarda

Nel secondo scenario, oltre al M5s, correrebbe in solitaria anche la coalizione di Fratoianni e Bonelli: D’Amato prenderebbe più o meno gli stessi voti del primo scenario, i grillini scenderebbero al 17% e i rossoverdi farebbero il 9,2%, con Rampelli al 46,6%. Nel terzo e ultimo scenario invece si valuta una coalizione di centrosinistra più larga: arriverebbe al 33% con D’Amato, con il M5s che andrebbe al 18% e Rampelli che però sfiorerebbe il 50%.