Stasera Italia, Lupi inchioda ong e sinistra: "Traffico di uomini? Solo in 4..."

16 novembre 2022 a

a

a

La battaglia ideologica della sinistra in difesa delle ong prosegue, colpo su colpo, contro il governo e contro i protagonisti di questa vicenda, da Giorgia Meloni a Matteo Salvini passando ovviamente per Matteo Piantedosi. Già, perché spesso la difesa delle ong non tiene in considerazione come quelle navi possano diventare strumenti in mano ai trafficanti di esseri umani.

E proprio su questo punto insiste Maurizio Lupi, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, la puntata è quella di mercoledì 16 novembre. Lupi, in premessa, rimarca: "Non si mette in discussione il ruolo delle ong. Ma c'è un rischio fondamentale, ovvero che diventino anche inconsapevolmente strumenti dei trafficanti di uomini, come se fossero dei traghetti", aggiunge.

"Se queste sono le richieste...": Senaldi picchia duro contro Zelensky | Video

"Quello - riprende - bisogna insieme alle ong fermarlo. Tanto è vero che tutti abbiamo citato, compreso il ministro degli Interni, Piantedosi, un codice di comportamento che era stato fatto da un ministro del centrosinistra, Marco Minniti. Il codice fu sottoscritto solo da quattro ong che prevedeva esattamente una modalità con cui la missione di salvare vite umane non diventava inconsapevolmente lo strumento in mano ai trafficanti di esseri umani che arrivano, vedono il battello che li salva e li fanno salire", conclude Maurizio Lupi.